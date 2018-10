Dedicado al niño Marco Aarón Aragón, quien aprende como ser mejor y crecer, en su mundo, a través de la lectura



AYER Y HOY ¿Cuál es la diferencia?



LA OBLIGADA REFLEXION



Hablaba hace un tiempo sobre la migración forzada, diciendo que esta era y es, un viejo problema con nuevos rostros, comentaba entonces que: la migración forzada desde ya hace varios años nos ha mostrado nuevos y aterradores rostros de viejas realidades y grandes problemas que aún siguen emergiendo, añejos parecieran los éxodos de Caín, plasmados en pinturas celebres como la de Fernand Cormon (1885), que se muestra en el Museo Orsay de Paris, la cual desde hace años ya, me ha motivado la reflexión sobre el tema de los migrantes y su realidad tan difícil.



Contrastándola hoy con los cientos de migrantes hondureños que en días recientes saltaron el control fronterizo entre Guatemala y México para continuar su viaje hacia EE.UU.



Ver la migración forzada, que hoy puede matizar sus rostros (generando migrantes por necesidades de trabajo, recurrencia de la violencia o los desastres ambientales), verles emerger como realidad cotidiana que hace sucumbir a seres humanos en latitudes de territorios tan diversas como lo son, hoy el desierto de los Estados Unidos, las costas europeas en el Mediterráneo, en donde las más de las veces lamentablemente el naufragio se traga las esperanzas y las vidas de seres humanos cuyo único afán es buscar bienestar para ellos y sus familias, es triste sentir el dolor de ver aparecer sus rostros y realidades que duelen así sean como 71 cadáveres en el camión de una caja que debiese transportar alimentos refrigerados en Austria, verlos como desafortunadas noticias cotidianas de 72 migrantes muertos San Fernando y/o desaparecidos por cientos y miles en México por ya más de una década, ni que decir de las situaciones referidas a “la bestia” como se da a llamar al tren carguero que hace circular a centroamericanos por México deseosos de llegar a la frontera con USA, y ni que agregar a la realidad como la de los migrantes que se hacinan a la boca del túnel que conecta Francia con Inglaterra.



Ante estas realidades es imposible ser indiferente, al advertir el horror de la tragedia que cobra vidas, solo para enfatizar este dolor por nuestros hermanos, sean sirios, hondureños, o africanos, porque hemos de estar atentos y reaccionar ante las tragedias expuestas por estos en ciclos de vida y muerte prematura que motivan por necesidad en muchos y variados individuos el desarraigo de sus regiones de origen, paradójicamente ricas, muy ricas en algunos casos en petróleo como Siria, e Irak o en recursos naturales como Centroamérica y nuestro México, pero que no les proveen desafortunadamente de oportunidades y les hacen emerger como migrantes, con la esperanza de la búsqueda de su mejoría pero, sólo para llegar a mostrarnos el rostro de la tragedia cada día.



Sin embargo aun entendiendo que el límite de nuestro umbral para la catástrofe se ha elevado a niveles otrora insospechados y casi ya nada nos alarma sobre un tema tan trágico como el de la migración forzada, lo es y lo digo con profunda preocupación y tristeza, veo en este tema la incipiente expresión de alguna manera del huevo de una serpiente letal para la humanidad, que digámoslo también muy claramente, ha sido prohijado por el monetarismo globalizador, sí, por el despojo de quienes ayer esclavizaron a los pueblos africanos y hoy les hacen invivible su vida en sus lugares de origen, solo para que migren, huyan de ellos y mueran, dejando buena parte de sus tierras a su merced voraz.



En la paradoja antihumana ellos son (los hacedores del caos como les nombro a estas corporaciones que se han posesionado del planeta) quienes dicen modernizarlo y solo lo retrotraen a la barbarie inhumana de la migración forzada.



Este huevo de dicha serpiente de avaricia y egoísmo debe ser erradicada por acciones de coordinación social y humana que antepongan al ser humano a los intereses de capital, estimo que es hora de alertarnos, reflexionar y actuar comprometidamente, de menos denunciando cuando no combatiendo estas prácticas antes de que la caja de Pandora estalle.



¿Ya habrá estallado la caja o aun tendrá más sorpresas?



Lo que ocurre hoy en México es el preludio de graves problemas, las personas no retornaran a sus lugares de origen ¿a qué? Y si pondrán en crisis a México, ¿la razón? es simple, lo menos es el impacto demográfico, lo más, el compromiso de ser y parecer el portero de un patio trasero que se complica, baste ver las fotos de los policías golpeados por la turba y tratar de comprender lo dicho por el secretario de Gobernación mexicano, Alfonso Navarrete, quien denunció a la TV que los migrantes entraron "por la fuerza" a su país y que "lastimaron" a policías mexicanos en la frontera.



Según el funcionario, las autoridades mexicanas habían llegado a un acuerdo con los migrantes para que entraran de manera "ordenada" en grupos de entre 50 y 100 personas para ser revisados, pero la caravana "incumplió" el acuerdo.



En consecuencia…



México y su gobierno tendrán que ser más que inteligentes, sabios en el manejo de esta situación porque según el presidente Trump “es su responsabilidad contenerlos para que no lleguen a Estados Unidos”.



Como si los mexicanos hubiésemos ido, como sí lo hicieron los norteamericanos a devastar su territorio. Y lo peor a apoyar a los militares golpistas de ese país para sacar en pijamas al presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, quien en junio del 2009 se creyó que los militares golpistas se conmueven con las declaraciones de solidaridad internacional. Y una noche que por primera vez en varios días, abandonó la sede de la Presidencia y se fue a su casa a dormir. Fue despertado con un fusil apuntándole a la cara. Y así, en pijama y con calcetines, un comando de las Fuerzas Armadas lo ha sacado de la cama antes del amanecer… lo demás ya es historia.



Si alguien quiere encortar causas de lo sucedido, aquí hay una puntual, las otras en toda Centroamérica y México propulsoras de la migración forzada son lo mismo, desplazamientos de gente pobre de ricos territorios, apetecidos por el capital en todas sus caretas.



Corolario



Nada es lejos, todo es cerca, el boomerang de la indiferencia ante realidades que hoy pueden aparecer lejanas nos estará cobrando factura en breve. Y aquí para México que en el caso que nos ocupa ni la debe pero hoy si la teme, ¿Qué va a pasar?



Aun cuando la justa preocupación no nos debe de hacer olvidar que: La causa del ser humano es nuestra causa, donde quiera que sea, entendámoslo.



Es deseable que este éxodo forzado de los centroamericanos encuentre el cauce en México para llegar a las puertas del infierno: USA, que suele gestar el infierno del despojo y el desplazamiento lejos, pero no quieren verlo como está, llegando a tocar justo a sus puertas, y esto sucederá ya que desafortunadamente para todos, solo es cuestión de tiempo.