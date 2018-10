Perdón sí, olvido no...

Todo indica que la persecución de bandidos no será una prioridad para el gobierno que tomará posesión el día primero de diciembre próximo. Andrés Manuel López Obrador dijo en campaña, repite como presidente electo, y seguramente, lo sostendrá como presidente constitucional que no dedicará el sexenio a la persecución de pillos, sino a transformar México.



En su gira de agradecimiento, en Coahuila, aseguró que reconciliarse cuesta mucho trabajo, pero no se dedicará a meter corruptos a la cárcel porque ahí se estancaría los seis años. Explicó que si no perdonamos nos vamos a amargar, duele mucho, no es fácil, es todo un proceso, pero tenemos que ir al cambio por el camino de la concordia y la unidad. Hay quienes dicen “ni perdón ni olvido” y los respeto mucho, pero yo les digo “olvido no, perdón si”. Eso sí se los digo, cuando me dicen que hay que meter a la cárcel, a fulano, a mengano a perengano como los asistentes y simpatizantes en el mitin, en Saltillo comenzaron a corear “Moreira, Moreira”, respondió diciendo: insisto, si nos metemos a enjuiciar a los corruptos, ahí nos quedamos. No me voy a dedicar a meter a la gente a la cárcel, yo me voy a dedicar a dirigir un movimiento para transformar a México, para que nunca más haya corrupción para que nunca más haya impunidad, injusticias o violencia, que haya paz y que haya amor.



La realidad cambió en doce años…



Los empresarios del país que le metieron el pie en 2006, con aquellos anuncios de que era un peligro para México han reconsiderado su postura y ahora se preparan para ser parte del equipo que trabajará en los siguientes seis años.



Los empresarios afiliados al Centro Coordinador Empresarial (CCE) en reunión nacional, plantearon una agenda de trabajo conjunto con el presidente electo y el poder legislativo, con los siguientes temas: Diálogo abierto para impulsar leyes en materia de justicia laboral. Acordar normas y políticas en materia de seguridad y competitividad del país, principalmente en ferrocarriles, autotransporte y transporte de carga. Mejorar la ley para combatir la economía y el comercio ilegales. Diseñar por ley la Cédula Única de Identidad. Plantear una iniciativa de metrología y normalización. Otra para aumentar el ahorro para infraestructura y ahorro de las pensiones de los mexicanos. Elaborar políticas del medio ambiente. Crear la ley del programa “Jóvenes Construyendo Futuro” que impulsará la próxima administración federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como políticas del derecho de los niños y mejorar las condiciones de género. Unir esfuerzos para trabajar en las definiciones del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y, también definir la participación de perfiles de múltiples nombramientos que tiene que hacer el Senado en materia de promoción económica. Al final propusieron agregar el tema referente a la Agenda 2030 de la Organización se las Naciones Unidas, adoptado para el Desarrollo Sostenible, como un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.