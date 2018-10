El último sacrificio de Peña Nieto, subirá la gasolina esta semana

Esta semana pagaremos más por cada litro de gasolina, tanto verde como roja, ya que Hacienda disminuyó el estímulo fiscal del IEPS, lo cual se reflejaría en mayores precios y mejor recaudación para el gobierno. Todo para entregar lo mejor posible las finanzas a AMLO. La cuota de IEPS para la Premium en 2018 es de 3.88 pesos por litro, por lo que con el estímulo fiscal aplicado esta semana Hacienda absorberá 0.329 centavos por litro y el automovilista pagará 3.551 pesos del impuesto federal. Para la Magna, la cuota de impuesto vigente este año es de 4.59 pesos por litro, lo que significa que con el estímulo fiscal aplicado en la última semana de octubre Hacienda absorberá 1.328 pesos por litro y el consumidor pagará 3.262 pesos.



Baja el poder adquisitivo de los mexicanos por el alza inmoderada y constante en los precios de ciertos insumos básicos, la pérdida del salario alcanza el 5 por ciento de su poder de compra entre septiembre de 2017 a septiembre de 2018, pero en algunos casos, el deterioro llega a más del 20 por ciento año con año, se informó por parte de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). La organización realiza cada mes un monitoreo de precios de la canasta básica en 200 puntos de venta de todo el país y con los resultados que encontró sostuvo que “la inflación no cede ni se detiene, sigue golpeando la economía familiar”.



Miles de personas marcharon ayer en Querétaro, Nayarit y Guerrero, para exigir al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que no permita que las minorías impongan una agenda a favor del aborto, señalando que la propuesta que pretende imponer la próxima titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para despenalizarlo, no representa las verdaderas necesidades de las mujeres del país.



México se encuentra hoy en el top ten de los países con mayor confianza para invertir, destacó el presidente Enrique Peña Nieto, ante empresarios reunidos en la 16ª reunión México Cumbre de Negocios, donde afirmó que a partir del diagnóstico al inicio de su sexenio, el gobierno de la República trabajó en torno a seis pilares: condiciones de estabilidad económica, reformas estructurales, infraestructura nacional, flexibilidad laboral, acuerdos comerciales y fortalecimiento del estado de derecho, y agregó: A diferencia de lo que ocurría en décadas atrás, hoy la economía mexicana tiene las condiciones para crecer sostenidamente, atraer inversiones y generar más empleos. Luego se echó la flor: Resaltando los 4 millones de empleos que se generarán al final de su administración y los 200 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa.



De acuerdo con la región geográfica, en México los horarios difieren según la zona en la que vives. El horario actual inició el pasado 1 de abril y finaliza el próximo 28 de octubre, día domingo por lo que a partir del lunes 29 la gran mayoría de los trabajadores saldrán de su trabajo cuando haya oscurecido al menos en gran parte del país, a excepción a Chihuahua entre otras entidades, ya que tenemos horario distinto por lo que ese cambio será hasta el 4 de noviembre.



Mediante una carta dirigida al Consejo Nacional del PRD y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel Granados, renunció a su cargo de dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Aun cuando se tenía previsto que se mantuviera en el cargo hasta el mes de diciembre, Granados Covarrubias expuso que no pretendía “eternizarse” al frente del partido que enfrenta la mayor crisis de su historia para la baja votación obtenida en las elecciones del 1 de julio. Su función fue como bateador emergente por lo que hay que abrir paso a quienes se harán cargo de darle un nuevo rostro al partido.