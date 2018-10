El temor mejor que el amor, pero sin odio

Es mejor ser temido que amado, escribió Maquiavelo, pero advirtió sobre ser odiado, lo cual está ignorado en el comportamiento de quienes pretenden conseguir el temor dejando de lado el extremo como lo es el odio. Trump es un excelente ejemplo de lo que ocurre cuando se rebasan los límites de la prudencia en el ejercicio del poder. En el mundo se ha derrumbado la vieja creencia de que USA es el defensor de las causas justas, hora ven con odio las expresiones y acciones de su presidente.



Aranceles. En USA se pueden imponer políticas de importación en base a su gran enorme potencial de compra, en donde los proveedores de otros países podrían absorber aranceles sin reflejarlos en el costo con tal de conservar ese mercado. Esta perspectiva es la que tiene envalentonado a Trump, pero la verdad es más compleja, ya que los socios comerciales suelen tomar represalias. Las primeras rondas de impuestos que EU aplicó a las importaciones tal vez cumplieron parcialmente ese objetivo ya que se aplicaron a productos que enfrentaban a diferentes proveedores en su intento de llegar al mercado estadounidense, pero a medida que la guerra comercial escala serán involucrados productos con menos o escasas alternativas de abastecimiento que llevarán irremediablemente a castigar al consumidor, o sea el votante de Trump.



TLC. Empiezan algunas voces a señalar que el USMCA no es un mejor acuerdo que el TLCAN, ya que genera efectos negativos en varios sectores clave como el de los transportistas de carga y la industria farmacéutica, y que contrario a lo que han afirmado los funcionarios del gobierno actual y el entrante, en realidad se hizo lo que se pudo. Los números para comparar en los próximos tiempos son los siguientes: en 1993 se exportaron a USA 51,800 millones de dólares y a Canadá 1500, al paso de los años, en este 2018 se exportarían poco más de 443 mil millones de dólares a USA y casi 14 mil a Canadá. Con lo anterior usted puede medir el crecimiento que se tuvo desde la firma hasta la renovación y luego comparar con las cifras que vayan dándose a conocer a partir del año próximo.



PENSAR. El profesor Robert Shiller, Premio Nobel de Economía 2013, sugirió al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomar en cuenta que es importante que "aliente a los inversionistas" para que sientan que México tiene un ambiente seguro para inyectar su dinero. Las decisiones impetuosas como las tomadas por Donald Trump, por ejemplo, cuando se salió del acuerdo de París, sobre el cambio climático, dejan una pésima imagen. Recordemos que no hay segundas oportunidades para causar una buena primera impresión. Y aquí AMLO frente a la comunidad internacional del dinero se la está jugando. Todo a propósito de la ilegal consulta sobre el NAIM.



Otra. Ayer el Presidente Electo le dejó ir una crítica fuerte al Ejército y la Marina, o, por lo menos, así se la tomaron los altos mandos de ese sector. Lo que dijo fue: El ejército no es perfecto pero es una institución que ayudará a garantizar la seguridad. En su ponencia en la XVI México Cumbre de Negocios, que se realizó en Guadalajara, Jalisco, el futuro mandatario dijo que la integración de ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial al ejército ayudará en su estrategia de seguridad. También señaló: Los soldados no son perfectos, hay asuntos que han manchado la trayectoria del ejército, pero aun así serán de gran ayuda. ¿Cómo se pondrá el ánimo para otorgarle esa ayuda?



Compartir. Ofrecer trabajo en el Tren Maya a los inmigrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y demás países que exportan – a fuerza de hambre, su mano de obra- no es una solución que agrade a los desocupados del sur sureste de nuestro país que han sufrido décadas de desempleo o subempleo en sus comunidades. Uno supone que esperan esa obra con la ilusión de trabajar en ella, aunque ni por la mente les pase la posibilidad de turistear en ese Tren, así que ahora estarán pensando, en el viejo dicho de que en que donde comen dos comen tres, aunque en sus hogares ya sean cuatro.