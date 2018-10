Hidalgo del Parral.- El sistema impulsado por el Presidente Municipal, Alfredo Lozoya Santillán, para construir las casas del nuevo fraccionamiento, garantiza la sustentabilidad en los hogares con un 60 por ciento de ahorro en energía eléctrica, es decir el aislamiento térmico propicia un clima fresco durante el calor y cálido durante el invierno por 14 horas. Asimismo, su construcción es un 60 por ciento más rápido, en una semana y media se concluirá una vivienda con el trabajo de 8 hombres, una de bloque o ladrillo, tardaría hasta un mes y medio bajo las mismas condiciones.



Parral, será punta de lanza en construcción de fraccionamientos de interés social, con la construcción de la colonia “La Fortuna”, ya que es la única en todo el estado, con un tipo de materiales que mejoran la calidad de vida de las personas, y al mismo tiempo es sustentable, ya que los beneficiarios podrán tener ahorros sustanciales en el gasto de energía eléctrica, así lo ha enfatizado el Alcalde Municipal, Alfredo Lozoya Santillán.



El director de Obras Públicas, arquitecto Alberto Camarena Arellanes, informó que la tecnología usada se llama Sistema SIP que es un Panel Térmico Estructural, el cual consiste en 2 placas de concreto en ambas caras del muro o panel, así como el alma que es una tercera capa, pero esta de poliestireno la cual pesa 16 kilos por metro cuadrado. Con este material se habrá de construir toda la casa incluyendo la losa.



Es de señalar, que las capas de cemento cuentan con un 90 por ciento de concreto y un 10 por ciento fibras y minerales, las cuales, no son toxicas, no contaminan, no generan humedad ni la guardan, por lo tanto, no habrá micro organismos, bacterias, moho, ni hongos. Con ello se elimina las posibilidades filtraciones de agua o humedad que se caracteriza en otros materiales.



Entonces, el muro o panel con que se construyen las casas tiene un aislamiento altamente térmico con un factor de R-17, es decir, si se enciende un calentón o aire acondicionado por una hora y se apaga, el ambiente generado perdura por un lapso de 14 horas. Podría durar 17 horas, sin embargo, a las viviendas se les colocan las ventanas de un metro por un metro, lo que produce dicha reducción.



En una casa construida de bloque o de ladrillo, el factor de aislamiento de es R-1, es decir el clima que se genera dura solo una hora, por lo que es necesario seguir usando los calefactores o enfriadores, por un tiempo prolongado y con ello mayor consumo de energía. Por lo tanto, en el nuevo fraccionamiento se contempla un ahorro en electricidad del 60 por ciento.



Asimismo, se mencionó que la casa es mas ligera, lo que implica que sea más fácil de construir, en general, las nuevas fincas, pesaran 35 kilogramos por metros cuadrado, es decir en una construcción de 50 metros cuadrados su peso será entre 6 y 7 toneladas, las de ladrillo o bloque, pesan 200 kilogramos el metro cuadrado, por lo que bajo las mismas condiciones pesaría 60 toneladas.







Dado lo anterior, la conclusión de los trabajos sería en una semana y media en promedio, a razón de 8 trabajadores por vivienda, cuando una convencional, tardaría hasta un mes y medio en construirse por completo, con ello se genera un ahorro del 60 por ciento en el tiempo de las labores.







Para finalizar, el arquitecto Camarena, destacó que el sistema innovador que se esta trabajando en el fraccionamiento de interés social generado por el Presidente Alfredo Lozoya, tiene como característica principal, que en todo el estado no hay una sola colonia que tenga dichos materiales térmicos y además se tengan integrados los servicios básicos, como agua, drenaje, electrificación alumbrado público, así como pavimentación con concreto hidráulico. Incluso a nivel nacional, es de las primeras en su tipo.