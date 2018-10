Secretario de Educación y diputado Parga confirman construcción de escuela 'Parral Vive'

Hidalgo del Parral.- El diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, junto con el Secretario de Educación y Cultura, Carlos González Herrera, dieron la noticia delante medios de comunicación y padres de familia, y autoridades educativas de las escuelas Primaria Federal Juan Rangel de Biezma y el preescolar Federal Gabriel García Márquez, la construcción de la escuela de la colonia Parral Vive.



El diputado externó el compromiso que tiene con los padres de familia donde dijo, “yo me comprometí, le dimos seguimiento, claro que encontré un buen aliado como es el secretario de educación; una vez que llego el a esa reunión después de haber presentado el exhorto, me llamo mucho la atención que cuando le planteé yo la situación, me dijo para mí también es un problema y yo quiero estar en Parral”



Cabe recordad que estas escuelas se encuentran desde hace tres años, en una situación de inconsistencias. Para finalizar el diputado comento “Agradecer por la disposición que se decían que no había, yo encontré mucha disposición en ustedes padres de familia, encontré disposición en la secretaria de educación y encontré buena disposición con los ejidatarios, prueba de ello es que se le dio solución”.