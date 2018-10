Pese a molestia de regidores priistas cambian nombre de la colonia Parral Vive a Federico Ferro Gay

Hidalgo del Parral.- En Sesión de Cabildo, regidores aprobaron el cambio de nombre de la colonia Parral Vive, desde ahora se llama Federico Ferro Gay, catedrático y filósofo con amplia trayectoria académica, lo anterior se dio ya que desde la pasada administración quedó pendiente dicho asunto, por lo que se retomó y dictaminó, los regidores priistas se inconformaron con este dictamen asegurando que es una decisión “irresponsable” ya que se debió consultar a los habitantes de Parral.







La regidora Independiente Larissa Martínez, señaló que luego de que se dictaminó dar seguimiento a los asuntos pendientes de la anterior administración, se decidió darle la continuidad que requería.







Por lo que, la comisión sesionó con el fin de dar el nuevo nombramiento a la Colonia Parral Vive, el cual se acordó que fuera Federico Ferro Gay dada la gran trayectoria que tuvo, incluso llegó a vivir en Parral en 1954.







Ferro Gay, fue un catedrático y filósofo italiano. Realizó estudios en letras modernas y teología en Italia, en la Universidad de Turín. Emigró a México y fincó su residencia en el Estado de Chihuahua, dio clases en la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como la Universidad de Texas entre otras, fue director de la Facultad de Letras y Filosofía en la Universidad Autónoma de Chihuahua.







Ante ello, se hizo el análisis y se determinó hacer el cambio de nombre. Es de señalar que dicha colonia, ha estado en polémicas, en cuanto a la falta de servicios, así como la selección de os beneficiarios, no obstante, el presidente Alfredo Lozoya Santillán, desde en un principio, ha gestionado y trabajado, para mejorar su condición mediante pavimentación, así como colocación de alumbrado público.







En tanto, el regidor Priista Alonso Núñez calificó como irresponsable por parte del cabildo la aprobación para el cambio de nombre de la colonia Parral Vive, pues dijo, se pasó por alto la voluntad de los habitantes al no contemplarlos para este trámite, el cual mencionó era completamente un asunto político por el nombre y tras la derrota que obtuvo el PRI en la pasadas elecciones.







Externó que era inapropiado el cambio de nombre de la colonia Parral Vive sin consultar a los habitantes, además de que es una violación a la democracia y es una irresponsabilidad de los regidores aprobar dicho cambio.







Mencionó que no se puede modificar la nomenclatura de una colonia sin afectar a los vecinos, toda vez de que se tiene que hacer obra en cualquier colonia sin que dependa del nombre de la misma, en todo caso a tendría que cambiar también la identificación a la colonia Solidaridad, PRI y Gómez Morín entre otras que también representan algún partido o personaje político dependiente de algún organismo.



Cabe señalar que la frase “Vive” fue el emblema principal del ex gobernador parralense, hoy prófugo de la justicia César Duarte Jaquez.